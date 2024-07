INSS começará a realizar os pagamentos no dia 25 de julho; confira o calendário

Serão pagos nada menos que 39 milhões de benefícios pelo INSS, sendo 5,6 milhões assistenciais e 33,4 milhões de previdenciários

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começarão a receber os pagamentos a partir do dia 25 de julho. Serão pagos nada menos que 39 milhões de benefícios pelo INSS, sendo 5,6 milhões assistenciais e 33,4 milhões de previdenciários. As datas do pagamento dos aposentados e pensionistas variam conforme o valor que cada um tem direito a receber. Os beneficiários com o Número do Benefício (NB) final 1, que recebem a quantia de até um salário mínimo, serão os primeiros a receber. Esse grupo será pago no primeiro dia do calendário de pagamentos. Já os beneficiários que recebem um valor acima de um salário mínimo, os pagamentos começarão no dia 1º de agosto, sendo feito para os aposentados ou pensionistas que possuem o NB com finais entre 1 e 6.

Calendário de pagamentos do INSS para benefícios de até 01 salário mínimo

Finais do NB e Data de pagamento

Final 1 – 25 de Julho

Final 2 – 26 de julho

Final 3 – 29 de julho

Final 4 – 30 de julho

Final 5 – 31 de julho

Final 6 – 01 de agosto

Final 7 – 02 de agosto

Final 8 – 05 de agosto

Final 9 – 06 de agosto

Final 0 – 07 de agosto

Beneficiários que recebem um valor acima de um salário mínimo

Finais do NB e Data de pagamento

1 e 6 – 01 de agosto

2 e 7 – 02 de agosto

3 e 8 – 05 de agosto

4 e 9 – 06 de agosto

5 e 0 – 07 de agosto

Caso queiram consultar o extrato de pagamentos do INSS, os segurados têm diversas formas para fazer isso através da internet. Uma das maneiras mais fáceis é através do aplicativo Meu INSS, disponível para download em celulares Android e/ou iOS. No app, o usuário pode procurar o número do NB. O dígito depois do traço não é considerado. Dessa forma, o NB de um número como 123456789-0, o 9 é o dígito final. Outra forma de fazer a consulta é através do site oficial do INSS. Porém, é importante ressaltar que para utilizar qualquer uma das duas opções acima é necessário fazer o login através da conta Gov.br, oferecendo um acesso seguro e bastante prático a todas as funcionalidades.

*Com informações do Estadão Conteúdo

