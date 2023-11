Motorista e mulher são presos em flagrante após morte de criança esquecida em van escolar

Dupla foi autuada por homicídio doloso; tragédia ocorreu na terça-feira, 14

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News Menino de dois anos morreu seis horas depois de ter sido esquecido em uma van escolar nesta terça-feira, 14, na Vila Maria, zona norte de São Paulo



Uma mulher, de 44 anos, e um motorista, de 45 anos, foram presos em flagrante depois da morte de uma criança de dois anos que foi esquecida em van de transporte escolar, na terça-feira, 14, na região da Vila Maria, na zona norte da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles foram autuados por homicídio doloso. De acordo com a polícia, a vítima havia embarcado em sua residência, ainda pela manhã. O motorista deixou o veículo em um estacionamento, sem perceber que a criança ainda estava no interior. À tarde, quando retornou para pegar a van, encontrou a criança desfalecida, devido ao forte calor e à falta de circulação de ar. “A criança estava desmaiada e foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde foi constatado o óbito”, informou a SSP. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a SSP, que não informou o nome dos detidos, os laudos estão em elaboração. O caso foi registrado no 73° Distrito Policial no Jaçanã. O site da Jovem Pan tenta contato com a defesa dos acusados.

*Com informações do Estadão Conteúdo