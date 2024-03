Motorista encontra lentidão nas estradas de São Paulo na volta do feriado de Páscoa

Trajeto do interior paulista em direção à capital apresenta congestionamento, sobretudo no sistema Raposo-Castello; já o retorno do litoral flui normalmente

Divulgação/DER Movimentação de veículos na Rio-Santos, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo



Neste domingo (31), último dia do feriado de Páscoa, o trajeto do interior de São Paulo em direção à capital apresenta pontos de lentidão e congestionamentos. Por outro lado, os acessos do litoral à cidade estavam livres para os motoristas. De acordo com a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), o sistema Raposo-Castello registra dois pontos de lentidão na rodovia Castello Branco, do quilômetro 68 ao 56 e do 44 ao 42. Na rodovia dos Bandeirantes, o tráfego está congestionado entre os quilômetros 76 e 72 devido ao excesso de veículos, além dos intervalos entre o 60 km e o 52 km e o 17 km e o 13 km. O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sentido capital, apresenta lentidão do quilômetro 87 ao 75, do 45 ao 43 e do 95 ao 92, além de tráfego congestionado do quilômetro 30 ao 27 por conta do excesso de veículos.

Na ligação entre o Vale do Paraíba e a capital paulista, a rodovia Presidente Dutra apresentava pontos de lentidão em Taubaté, São José dos Campos e em Guarulhos. Já a rodovia Fernão Dias, em direção à capital, registrava fluxo intenso em Mairiporã, do km 54 ao km 64, segundo a administradora Arteris. Na Regis Bittencourt, o tráfego estava intenso na pista sentido São Paulo, do km 285, em Itapecerica da Serra, ao km 279, em Embu das Artes.

Enquanto isso, na principal ligação da Baixada Santista com a cidade de São Paulo, o sistema Anchieta-Imigrantes flui normalmente, com exceção de um ponto de congestionamento na rodovia dos Imigrantes, do km 63 ao 58. Nas ligações entre o litoral norte paulista e a Grande São Paulo, apenas a rodovia Mogi-Bertioga apresenta tráfego intenso, de acordo com informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).