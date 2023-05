Motorista morre após carro cair em ribanceira na zona oeste do Rio de Janeiro

Bombeiros retiraram o corpo da vítima das ferragens; carro ficou preso nas pedras da costeira

Reprodução/Twitter/@panisset_de Carro ficou preso nas pedras da costeira da Prainha, em Grumari



Um motorista morreu na tarde desta quarta-feira, 3, após o veículo que dirigia cair em uma ribanceira na Prainha, em Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros e helicópteros, com pelo menos oito agentes, prestaram apoio a ocorrência. Até o momento, a vítima não foi identificada. Autoridades trabalham no local para verificar o que motivou o acidente. O motorista trafegava na Avenida Estado do Guanabara, entre a Prainha e Abricó, quando o veículo caiu na ribanceira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o carro ficou preso nas pedras da costeira da praia. O corpo da vítima foi retirado das ferragens.