Lula retoma exigência de visto para turistas de Austrália, Canadá, EUA e Japão

Medida entrará em vigor a partir de 1º de outubro; Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro suspendeu a exigência do documento

PAULO BOMTEMPO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula retoma exigência de visto para Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão



Os turistas vindos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão deverão, a partir de 1º de outubro deste ano, ter visto para entrar no Brasil. A portaria que determina a retomada da exigência do documento foi assinada, na manhã desta quarta-feira, 3, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro suspendeu a exigência do visto, mesmo sabendo que os quatro países exigem o documento de brasileiros que desejam visitá-los. De acordo com o atual governo, a medida de retomada é baseada no princípio da reciprocidade e deve ter impacto mínimo no setor de turismo. No início de março deste ano, Lula já havia antecipado sobre a retomada da exigência de visto para os quatro países. Levantamento do governo apontou que não houve aumento do fluxo de turistas de modo considerável desde que caiu a exigência de visto. Em nota, o Itamaraty informou que “o Brasil não concede isenção unilateral de vistos de visita, sem reciprocidade, a outros países”. O órgão reforça que “o governo brasileiro estará pronto a seguir negociando, com os quatro mencionados países, acordos de isenção de vistos em bases recíprocas”, diz outro trecho do texto.