Motorista que atirou em casal na Rodovia Castelo Branco está foragido

Adriano Domingues da Costa diz que estava com sua família quando outro carro bateu em sua traseira; defesa criticou ação da polícia na busca do suspeito

A Polícia de São Paulo está em busca de um foragido que teria atirado em um casal dentro de um carro na Rodovia Castelo Branco, na região de Boituva, no interior paulista. O automóvel do suspeito foi encontrado em um hotel em Piraju, município próximo da divisa com o Paraná, no sábado (16). O caso ocorreu após uma ultrapassagem seguida de colisão, de acordo com a Polícia Militar. Vídeos dos disparos se espalharam pelas redes sociais. O carro atingido era blindado e não há informações sobre feridos até o momento. “O que você quer, filho da p**a? Está feliz, seu filho da p**a?”. Em um dos vídeos, o homem, acompanhado de uma mulher, aproxima-se do outro veículo e, em meio a diversos xingamentos, aponta uma arma. Um dos ocupantes fecha a janela do carro. Em outro momento, a pessoa ameaçada aparece no telefone pedindo orientações à polícia, enquanto o homem faz disparos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga. O carro do homem foi encontrado em um hotel em Piraju, mas ele conseguiu fugir e é considerado foragido. Na manhã deste domingo, 16, a polícia fez buscas na casa do atirador, em Mairiporã, mas o homem, não foi encontrado. Cumprindo mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam um cofre, uma espécie de espada usada em artes marciais e o passaporte do suspeito.

O motorista armado, identificado como Adriano Domingues da Costa, afirmou que o outro carro atingiu a traseira de sua caminhonete e, durante 40 minutos, seguiu seu veículo, ameaçando sua família. Costa relatou que estava com sua esposa e filhos, retornando do interior onde comemoraram o aniversário de casamento. Segundo ele, todos estão em choque. Em pronunciamento, o advogado de Costa, Luiz Carlos Tucho de Souza, criticou a ação da polícia durante o cumprimento do mandado neste domingo (16). Ele alegou que ainda não teve acesso aos documentos do processo e que seu cliente não está em São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira