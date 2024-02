Motorista tenta invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República

Incidente aconteceu na madrugada deste sábado, 24; Polícia Federal investiga o caso e o indivíduo ainda não foi localizado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Indivíduo tenta romper bloqueio de segurança próximo ao Palácio da Alvorada, mas escapa após tiros de advertência



Na madrugada deste sábado, 24, um indivíduo tentou romper o bloqueio de segurança próximo ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Utilizando um Ford Focus, o motorista suspeito fugiu após os militares responsáveis pela proteção presidencial dispararem tiros de advertência. Antes disso, ele havia ignorado a ordem de parada. O incidente ocorreu na via que dá acesso aos Palácios da Alvorada e do Jaburu. Posteriormente, o veículo teve os pneus furados por um dispositivo com perfuradores de metal e conseguiu escapar. Agora, a Polícia Federal investiga o caso. Contudo, até o momento, o indivíduo não foi detido.

*Reportagem produzida com auxílio de IA