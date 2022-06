Motoristas de ônibus paralisam atividades em São Paulo; rodízio é suspenso

Categoria reivindica aumento de 12,47% retroativo a partir de maio; decisão liminar determina manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais, sob pena multa diária de R$ 50 mil

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Com a paralisação, os cidadãos que buscam uma alternativa de transporte no metrô também encontram dificuldades



Motoristas e cobradores de ônibus paralisam as atividades em São Paulo nesta terça-feira, 14. Ao todo, são 15 empresas que trabalham no transporte público que não estão operando desde a meia noite e apenas 12 operam normalmente. Ainda na madrugada, apenas 46 das 150 linhas de ônibus funcionaram e a expectativa é que a atividade permaneça reduzida ao longo do dia, chegando a 24 horas de paralisação. O movimento acontece após rejeição da proposta de aumento de 12,47% a partir de outubro e pede que correção seja retroativa a partir de maio. A categoria reivindica ainda correção dos salários pela inflação, além de 100% das horas extras, fim da hora de almoço não remunerada e participação em lucros e resultados. Boletim da SPTrans informou que a operação de ônibus ocorreu conforme o previsto em 24 das 40 garagens do sistema. No entanto, a partir das 4h, “a operação em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional foi interrompida”. O terminal do Grajaú, zona sul da capital paulista, chegou a ser fechado entre as 4h e 5h da manhã, após manifestantes usarem dois ônibus para interromper a circulação de veículos, mas a situação já foi normalizada.

Com a paralisação, os cidadãos que buscam uma alternativa de transporte no Metrô também encontram dificuldades. Além da superlotação, as atividades da Linha 1 – Azul operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada por uma interferência na Estação Jabaquara e na Linha 2 – Vermelha também sofre com os problemas da Linha 1. Em nota, a SPTrans afirmou que “lamenta a paralisação de linhas de ônibus municipais e espera que trabalhadores e empresários cheguem em breve a um acordo para que a população de São Paulo não seja ainda mais penalizada”. Comunicado informa ainda que solicitará à Justiça cobrança de multa, além de autuar as empresas que não estão cumprindo as viagens, citando decisão da Justiça do Trabalho, no dia 31 de maio, que determinou a manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Com a greve, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal para veículos de passeio. Assim, carros placas finais 3 e 4 podem circular no centro expandido. A regra se mantém para veículos pesados e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).