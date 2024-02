Movimentação aumenta e milhares se juntam na Avenida Paulista

Manifestantes aguardam a chegada de Jair Bolsonaro e aliados para ato; previsão é que evento comece a partir das 15h, com oração de Michelle Bolsonaro

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentram ao local da manifestação marcada para a tarde deste domingo



Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardam a chegada do político e seus aliados na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para os atos pró-Bolsonaro. A previsão é que o evento tenha início às 15h, com uma oração feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, seguido de possível discurso dela, que é a atual presidente do PL Mulher. A maior concentração acontece nas proximidades do Museu do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), onde está localizado o trio onde Bolsonaro e aliados devem discursar, no entanto, o contingente verde e amarelo se estende por toda avenida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como o site da Jovem Pan mostrou, a previsão é que aliados de Bolsonaro iniciem os discursos. Entre eles, os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), assim como os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Magno Malta (PL-ES). Outras autoridades também são aguardadas e podem discursar, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). O ex-presidente da República deve falar aos presentes por último.