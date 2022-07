MPF denuncia três pessoas pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips

Trio foi denunciado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver; denúncia já foi recebida pelo juiz que será responsável pelo caso

Reprodução/Arquivo Pessoal Crime aconteceu em 5 de junho deste ano no Vale do Javari, no Amazonas



O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três pessoas pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Amarildo da Costa Oliveira (conhecido pelo “Pelado”), Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Dantos”) e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”) foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi apresentada na quinta-feira, 21, ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga e já foi recebida pelo juiz. Com isso, o trio deixa de ser investigado e passa a ser réu. Na denúncia, o MPF explica que Amarildo e Jefferson confessaram o crime e que Oseney, por sua vez, teve a participação confirmada por testemunhas. O Ministério Público também afirma que já havia registro de desentendimentos entre Bruno e Amarildo por pesca ilegal em territórios indígenas. Os crimes aconteceram no dia 5 de junho, no Vale do Javari, no Amazonas. Bruno teria pedido para Dom fotografar o barco dos acusados, o que desagradou o grupo. Bruno foi baleado três vezes, sendo uma pelas costas. Dom, por sua vez, segundo o MPF, foi assassinado por estar com Bruno para garantir a impunidade pelo crime anterior.