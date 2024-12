MPF vai investigar conduta de agentes da PRF após jovem ser atingida na cabeça

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, viajava com sua família pela BR-040; incidente ocorreu durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Duque de Caxias

Montagem: Arquivo Pessoal/Redes Sociais Juliana Leite Rangel está internada em estado gravíssimo após ser baleada na cabeça



O Ministério Público Federal (MPF) deu início a um procedimento investigativo para apurar a atuação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que participaram da abordagem que resultou em Juliana Leite Rangel, de 26 anos, sendo baleada na cabeça. O incidente ocorreu na véspera de Natal, na Baixada Fluminense, enquanto Juliana viajava com sua família pela BR-040. Atualmente, ela se encontra internada em estado gravíssimo.

Em resposta ao ocorrido, a PRF afastou três policiais e está conduzindo uma investigação interna. Paralelamente, a Polícia Federal (PF) também está analisando o caso. O procurador Eduardo Santos de Oliveira Benones solicitou à PF detalhes sobre a investigação e determinou o afastamento imediato dos agentes envolvidos, além da apreensão das armas e da viatura utilizada.

As armas foram recolhidas pela PF, que também realizou uma perícia no local. O MPF requisitou imagens de câmeras de segurança da área e informações sobre o suporte oferecido à vítima e seus familiares após o incidente. Juliana foi atingida por disparos enquanto estava dentro do veículo, e seu pai também sofreu ferimentos, embora sem gravidade.

Testemunhas relataram que os tiros foram disparados de uma viatura da PRF. A corporação expressou pesar pelo ocorrido e afirmou que está oferecendo assistência à família da vítima. Este trágico evento aconteceu um dia após a implementação de novos protocolos pelo Ministério da Justiça que visam restringir o uso de armas de fogo em determinadas situações.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA