Mulher atropela dois homens e salva marido de assalto em Santos

Um suspeito conseguiu fugir do local, enquanto o comparsa ficou prensando entre os veículos até a chegada dos policiais; caso ocorreu no sábado, 1

Reprodução/Redes Sociais Caso ocorreu no sábado, 1, em Santos. Um dos suspeitos conseguiu fugir e outro foi preso



Uma mulher atropelou dois homens que tentavam roubar seu marido em Santos (SP). O caso ocorreu no último sábado, 1, no bairro Pompeia. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que ela atropelou os assaltantes. O vídeo mostra um veículo parando na rua onde o casal mora. Dois homens saíram correndo em direção ao marido, que havia acabado de descer da motocicleta. Poucos segundos depois, a mulher chega com o veículo em alta velocidade e avança nos assaltantes. Um deles conseguiu fugir, enquanto o comparsa ficou preso entre o carro e a moto. A polícia foi acionada e o suspeito foi preso. Ferido, ele foi levado para um Pronto-Socorro do município. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O) foi buscar o automóvel de moto em um lava-rápido. Na volta, o marido veio na frente com a moto quando foi abordado pelos ladrões. Ainda segundo a polícia, o suspeito preso tem 18 anos. Ele ficou prensado entre os veículos até a chegada da polícia. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que a intenção era roubar a moto. O suspeito que fugiu estava armado, segundo informações do B.O. A ocorrência foi registrada como roubo tentado pelo 7º DP de Santos que segue investigando o caso. Confira o vídeo que mostra o momento em que a mulher avança com o veículo sobre os assaltantes: