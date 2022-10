‘Feira do rolo’ oferece produtos roubados e falsificados na Zona Leste de São Paulo

Reportagem da Jovem Pan News foi averiguar a situação da feirinha, onde foi flagrada a venda irregular de celulares, drones, remédios, peças de carro e até animais raros

Pilar Olivares/Reuters Comércio ilegal na Zona Leste de São Paulo foi flagrado pela reportagem da Jovem Pan News



A chamada ‘Feira do Rolo’, na Vila Mara, Zona Leste de São Paulo, oferece todo tipo de produto roubado e falsificado, além de remédios, peças de carro e até animais raros. A reportagem da Jovem Pan News foi averiguar a situação da feirinha irregular onde se vende de tudo. A área tem cerca de 1 km de extensão e fica localizada nos arredores da estação de trem da CPTM. As imagens flagraram a venda irregular de celulares, drones, produtos roubados e até uma espécie de cassino improvisado a céu aberto, com diversos jogos de azar. Um comércio de pássaros raros também foi flagrado, com aves assustadas e estressadas em pequenas gaiolas. Um dos homens confessou que ao fazer a venda guarda o passarinho em uma embalagem de água de coco. A venda é indiscriminada e sem qualquer tipo de fiscalização. Até tartarugas foram flagradas nesse comércio clandestino. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a subprefeitura de São Miguel realizará uma vistoria conjunta na Feira do Rolo, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, e a data não será divulgada para não atrapalhar o andamento da operação.

*Com informações do repórter Daniel Lian e do produtor Luís Guerra