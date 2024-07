Mulher bate Audi em alta velocidade contra cinco carros em Osasco

Acidente deixou diversos veículos destruídos e quatro pessoas tiveram de ser hospitalizadas para receber atendimento médico

Reprodução/Câmera de Monitoramento Mulher dirigindo Audi se envolve em acidente em Osasco



Uma motorista alcoolizada bateu em alta velocidade contra cinco carros parados em um semáforo da Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo, na noite de sábado, 13. O acidente deixou diversos veículos destruídos e quatro pessoas tiveram de ser hospitalizadas para receber atendimento médico. A motorista e uma passageira do veículo foram encaminhadas ao Hospital Municipal Antônio Giglio, onde a autora confessou que tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Um exame de embriaguez foi coletado e está em análise. Os outros feridos são um casal de moradores de Osasco. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional da cidade pelo Samu após o acidente. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a mulher tem 28 anos e dirigia um Audi. Ela perdeu o controle ao colidir com uma mureta e acabou avançando contra os outros carros. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no 5º Distrito Policial de Osasco.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo