Aeroporto Salgado Filho retoma operações em Porto Alegre após inundação

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, retoma as operações de embarque e desembarque de passageiros nesta segunda-feira (15), mais de dois meses após uma inundação histórica atingir o local e outros pontos da capital gaúcha. Os voos, no entanto, continuam partindo da base aérea de Canoas, na região metropolitana. A empresa Fraport disponibilizará ônibus para transportar os passageiros do Salgado Filho até a base aérea de Canoas, onde acontecem os pousos e decolagens. O despacho de bagagem e o check-in serão realizados no aeroporto Salgado Filho, enquanto o terminal provisório montado no ParkShopping Canoas foi desativado. A base aérea de Canoas recebeu autorização para ampliar o número de voos comerciais semanais e passará a operar 24 horas por dia. No entanto, a reabertura para voos em Porto Alegre ainda não tem data definida devido aos reparos necessários na infraestrutura atingida pela inundação.

Os passageiros devem buscar os voos diretamente nas companhias aéreas, utilizando Canoas como destino ou local de saída. A apresentação dos passageiros para embarque ocorrerá somente no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (15).

O passageiro deverá se apresentar no aeroporto Salgado Filho três horas antes do voo, com o processo de embarque encerrando uma hora e meia antes da decolagem. Após o pouso em Canoas, os passageiros serão acompanhados por funcionários da Fraport até o aeroporto Salgado Filho, não sendo permitida a saída diretamente pela base aérea de Canoas.

A Fraport anunciou a conclusão da limpeza do piso do terminal de passageiros do aeroporto de Porto Alegre, com o terminal de cargas já reaberto. O local foi vistoriado e recebeu autorização de órgãos como Anvisa, Receita Federal e Vigilância Agropecuária Internacional para retomar suas operações.

