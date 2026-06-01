Mulher cai em bueiro no Rio após tampa ceder; veja vídeo

Pouco antes, uma câmera de segurança flagrou dois homens mexendo na mesma estrutura

Divulgação Momento em que a vítima cai por inteiro no bueiro



Uma mulher caiu com o corpo inteiro em um bueiro no bairro Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de domingo (31), após a tampa ceder. Uma câmera de segurança gravou o acidente.

Eram por volta das 7h40 quando a mulher desceu de uma moto e, ao andar pela calçada, a caminho do trabalho, pisou na tampa e desapareceu. O caso foi na Rua Oto de Alencar, em frente a uma escola.

Pouco antes, por volta das 2h da manhã, a mesma câmera já tinha flagrado dois homens mexendo na tampa da estrutura. A prefeitura informou a suspeita de tentativa de furto.

O motociclista que a havia deixado no local viu a movimentação e foi ajudá-la. O Corpo de Bombeiros foi acionados e ela foi levada para o Hospital Federal do Andaraí com alguns ferimentos.

Os bombeiros utilizaram equipamentos especiais de salvamento em altura para alcançá-la no interior do bueiro e realizar a retirada. Ela precisou ser imobilizada para ser levada ao hospital. O quadro de saúde exige que ela permaneça sob observação médica devido a lesões e ferimentos identificados na região da cabeça e nos braços.

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