Mulher é mordida por tubarão em praia de Recife; veja vídeo

Este foi o segundo ataque em Pernambuco, em dois dias

Reprodução/Instagram @meioambientepe Um menino foi mordido por tubarão no domingo (31)



Uma mulher, de 19 anos, teve a perna direita mordida por um tubarão, na tarde desta segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, em Recife, no Pernambuco. As informações são do portal g1.

A vítima, identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, foi socorrida por guarda-vidas e outros banhistas no local. Ela foi levada para o Hospital Alfa, no bairro Boa Viagem, e depois transferida para o Hospital da Restauração, no centro de Recife.

2° ataque de tubarão na praia de boa viagem nesta segunda (01/06) no Recife. Um dia após o menino de 11 anos ser atacado também por um tubarão na praia de Piedade. Imagens fortes. pic.twitter.com/5b86kMA8gn — Marcílio Oliveira (@marcilieliveira) June 1, 2026

Em entrevista à TV Globo, o primo da vítima Jonas André de Lima contou que foi ele quem tirou Marcela do mar. “Ela disse que iria tomar um banho, dar um mergulho, e, de repente, o tubarão atacou (…) Foi o momento em que ela foi atacada e ficou gritando: ‘Jonas, Jonas’, chamando o meu nome”, declarou.

Esse foi o segundo incidente, em dois dias no estado, envolvendo tubarão. No domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido na mão e na coxa, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O garoto foi levado ao Hospital da Restauração em estado gravíssimo. Ele teve a perna amputada. O atual quadro de saúde do menino é estável.