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Mulher é mordida por tubarão em praia de Recife; veja vídeo

Este foi o segundo ataque em Pernambuco, em dois dias

  • Por Jovem Pan
  • 01/06/2026 18h58 - Atualizado em 01/06/2026 18h59
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Reprodução/Instagram @meioambientepe Placa de aviso para perigo de incidente envolvendo tubarão fixada na faixa de areia da Praia del Chifre, em Olinda, em Pernambuco Um menino foi mordido por tubarão no domingo (31)

Uma mulher, de 19 anos, teve a perna direita mordida por um tubarão, na tarde desta segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, em Recife, no Pernambuco. As informações são do portal g1.

A vítima, identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, foi socorrida por guarda-vidas e outros banhistas no local. Ela foi levada para o Hospital Alfa, no bairro Boa Viagem, e depois transferida para o Hospital da Restauração, no centro de Recife.

Em entrevista à TV Globo, o primo da vítima Jonas André de Lima contou que foi ele quem tirou Marcela do mar. “Ela disse que iria tomar um banho, dar um mergulho, e, de repente, o tubarão atacou (…) Foi o momento em que ela foi atacada e ficou gritando: ‘Jonas, Jonas’, chamando o meu nome”, declarou.

Esse foi o segundo incidente, em dois dias no estado, envolvendo tubarão. No domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido na mão e na coxa, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O garoto foi levado ao Hospital da Restauração em estado gravíssimo. Ele teve a perna amputada. O atual quadro de saúde do menino é estável.

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