Mulher confessa crime com brigadeirão envenenado; suposta cúmplice cigana fala em dívida de R$ 600 mil por ‘trabalhos’

Júlia se entregou na 25ª DP na companhia de sua advogada; Suyany Breschak também está presa como suspeita de cumplicidade

Reprodução/Polícia Civil Investigação aponta que Julia teria envenenado namorado e convivido com o cadáver por três dias à espera da entrega de cartão de conta conjunta



Na noite de terça-feira (4), a mãe e o padrasto de Júlia Andrade Cathermol Pimenta, acusada pela morte do namorado Luiz Marcelo Antonio Ormond, prestaram depoimento à polícia, afirmando que ela confessou ter matado o empresário. O corpo do de Ormond foi encontrado em avançado estado de decomposição no apartamento onde morava com Júlia, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro, no dia 20 de maio. Júlia se entregou na 25ª DP na companhia de sua advogada. Ela era procurada pela polícia desde o dia 28 de maio, quando foi expedido o mandado de prisão. Segundo os agentes, ela teria envenenado Luiz Marcelo com um brigadeirão no dia 17 de maio e conviveu com o cadáver por três dias à espera da entrega de um cartão de conta conjunta. Além de Júlia, Suyany Breschak, que se apresenta como cigana, também está presa como suspeita de cumplicidade. Ela afirmou fazer trabalhos espirituais para Júlia, que tinha uma dívida de cerca de R$ 600 mil com ela. Para quitar parte do valor, a mulher entregou o carro de Luiz Marcelo a Suyany, avaliado em R$ 75 mil. O veículo ainda não foi localizado pela polícia.

Ao entrar na delegacia, Júlia estava com a cabeça baixa, usando um capuz cinza e máscara no rosto. Ela não falou com a imprensa. A suspeita estava acompanhada da advogada Hortência Menezes e do delegado Marcos André Buss. O encontro foi negociado com a polícia, enquanto a mãe e o padrasto de Júlia prestavam depoimento.

