Mulher Descobre Câmera Oculta em Apartamento em Praia Grande, SP

Dispositivo estava instalado no forro do teto do banheiro e conectado à energia elétrica

Reprodução/Tiktok/@angelicaabitu Ângela Bitu encontrou uma câmera em um apartamento alugado na Praia Grande, em São Paulo



Uma mulher em Praia Grande, São Paulo, fez uma denúncia alarmante ao descobrir uma câmera oculta em seu apartamento. O dispositivo estava instalado no forro do teto do banheiro e conectado à energia elétrica. A lente da câmera era visível através de um pequeno orifício no suporte da lâmpada, o que chamou a atenção do marido da mulher durante a troca de uma lâmpada queimada. Identificada como Ângela Bitu, a mulher relatou que a câmera estava em funcionamento e não conseguiu identificar a marca ou o modelo do equipamento. A descoberta gerou grande preocupação em relação à sua privacidade, especialmente considerando que ela tem um filho recém-nascido. A situação a levou a registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades investiguem o caso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A proprietária do imóvel e o zelador já foram informados sobre a situação e estão colaborando com as investigações. Ângela aguarda respostas das autoridades competentes, que devem apurar a origem e a finalidade da câmera encontrada em seu lar. A situação levanta questões sérias sobre segurança e privacidade em residências, especialmente em locais onde a confiança é fundamental. Esse incidente ressalta a importância de estar atento a possíveis invasões de privacidade, que podem ocorrer em qualquer lugar. A descoberta de dispositivos de vigilância não autorizados é um alerta para que os moradores verifiquem seus lares e garantam que sua segurança não esteja comprometida.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA