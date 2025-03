Mulher é detida por engano em Petrópolis após relatar agressão doméstica

Débora Cristina da Silva Damasceno foi confundida com uma fugitiva de Minas Gerais, que enfrenta uma condenação de nove anos por tráfico de drogas

Reprodução/Redes Sociais A 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis está apurando a denúncia de agressão que levou Débora à delegacia



Uma mulher foi detida por engano em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, após se dirigir à delegacia para relatar uma agressão doméstica. Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, ficou presa por três dias até ser liberada durante a audiência de custódia, onde o erro foi finalmente reconhecido. Ela foi confundida com uma fugitiva de Minas Gerais, que enfrenta uma condenação de nove anos por tráfico de drogas. A Justiça de Minas Gerais confirmou que houve um equívoco na identificação de Débora. A Polícia Civil esclareceu que um mandado de prisão foi executado com base em informações que apresentavam semelhanças com os dados da mulher.

A 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis está apurando a denúncia de agressão que levou Débora à delegacia. O advogado de Débora, Reinaldo Máximo, declarou que sua intenção é processar o Estado por danos morais e psicológicos decorrentes da detenção indevida. Ele ressaltou a gravidade da situação, que não apenas afetou a liberdade da cliente, mas também causou traumas emocionais significativos.

Publicado por Fernando Dias