Mulher é encontrada morta dentro de baú em seu apartamento em Mogi das Cruzes

De acordo com a SSP-SP, pai da vítima foi à delegacia para dizer que não estava conseguindo contatar a filha; caso foi registrado como homicídio

WAGNER SOUZA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caso aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo



Uma empresária de 41 anos foi encontrada morta dentro de um baú em seu apartamento na cidade de Mogi das Cruzes. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encontrado na última quinta-feira, 20. A ação aconteceu após o pai da vítima ir ao distrito policial na segunda-feira, 17, e dizer que a filha não entrava em contato e afirmar que parecia que outra pessoa estava respondendo as mensagens para o celular da vítima. Depois de outras diligências, agentes policiais do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) foram ao imóvel e encontraram o corpo dela sem vida. Após encontrarem o cadáver, foi solicitada a realização de uma perícia no local e do exame necroscópico no corpo da vítima. O caso foi registrado como homicídio pelo 1º DP de Mogi das Cruzes.