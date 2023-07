Mulher é presa suspeita de matar o patrão no Rio enquanto ele dormia

De acordo com investigações da Polícia Civil, a motivação do crime seria um descontentamento da investigada com o chefe; crime ocorreu em março

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, no domingo, 2, uma mulher, de 19 anos, suspeita de matar o patrão. O caso ocorreu em Pedra de Guaratiba, zona oeste da capital fluminense no dia 29 de março deste ano. Segundo as investigações da corporação, a suspeita trabalhava para a vítima e a motivação do crime seria um descontentamento com o chefe. De acordo com a corporação, a vítima foi morta com um tiro no peito enquanto dormia em sua casa. O corpo encontrado dias depois dentro da cisterna que abastecia sua residência. Ainda segundo a polícia, celulares, joias e dinheiro das vítima foram levados. Durante as investigações, os policiais constataram que a suspeita sacou o dinheiro em locais diferentes do bairro Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste. A polícia informou que a mulher o total do valor roubado é de R$ 3 mil. As investigações foram realizadas por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que localizou a mulher em uma comunidade do bairro e efetuou a prisão. A identidade da suspeita não foi revelada pela corporação e, por isso, a reportagem do site da Jovem Pan não localizou a defesa da investigada.