Governo exonera presidente interino do INSS e indica servidor da autarquia para o cargo

Diretor de Finanças e Logística da instituição, Alessandro Stefanutto, irá assumir a posição; André Wamburg ocupava a presidência provisoriamente desde fevereiro

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Decisão foi publicada no Diário Oficial da União



O procurador federal Alessandro Antônio Stefanutto foi nomeado para a presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nesta quarta-feira, 5. Ele substitui André Wamburg, que ocupava o cargo de forma interina desde fevereiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Stefanutto era profissional de carreira na Procuradoria-Geral Federal (PGF), com passagens pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e a Receita Federal. Foi Procurador-Geral do INSS e atuava como Diretor de Finanças e Logística da autarquia previdenciária. É mestre em Gestão e Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá em Madrid (Espanha).