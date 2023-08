Mulher é resgatada de cárcere privado após ser esfaqueada pelo marido em GO

Suspeito teria quebrado o celular da vítima para impedir que a vítima pedisse socorro; homem foi preso em flagrante

Reprodução/Polícia Militar de Goiás Mulher foi resgatada de cárcere privado em Goiás



Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar de Goiás no último sábado, 29, no Setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a corporação, a vítima era mantida em cárcere privado pelo próprio marido. Segundo a polícia, após receberem a denúncia, equipes do do 45º BPM foram até o endereço e encontraram a mulher trancada dentro de casa, com diversos ferimentos, que teriam sido causados por faca. A vítima relatou aos policiais que foi enforcada e que foi lesionada no rosto. Ela também relatou aos agentes de que o suspeito teria quebrado seu celular para impossibilitar que a mulher pedisse socorro. Mesmo assim, a vítima conseguir pedir ajuda para a mãe através de um computador que ficou no local. O suspeito foi identificado e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes. A identidade do suspeito não foi revelada e por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado.