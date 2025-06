Mulher grávida morre após queda de balão com 33 pessoas no interior de SP

Levada a um hospital em Sorocaba, mulher não resistiu aos ferimentos; piloto foi presos em flagrante por homicídio culposo

Reprodução/X/@ Balão foi filmado pouco antes de cair en Capela do Alto (SP)



Uma mulher grávida morreu após a queda de um balão tripulado por 33 pessoas na manhã deste domingo (15), em Capela do Alto, no interior de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital em Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 7h50. Os demais passageiros receberam atendimento da Guarda Civil Municipal no local.

De acordo com a Polícia Civil, o piloto tentou pousar em áreas inadequadas e, sem sucesso, provocou a queda da aeronave. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo — quando não há intenção de matar. A Delegacia de Tatuí assumiu a investigação. O Instituto de Criminalística (IC) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foram acionados para apurar as causas do acidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O caso ocorreu a cerca de 30 minutos do local onde estava sendo realizado o 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo, em Boituva. O voo de balões programado para a manhã deste domingo foi cancelado pela organização devido à previsão de ventos fortes. A reportagem procurou a Confederação Brasileira de Balonismo, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Vídeo do balão pouco antes da queda

Balão sobrevoa em baixa altitude antes de cair em Capela do Alto, SP pic.twitter.com/1s5glI1ZWO — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 15, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira