Mulher invade hospital no Rio de Janeiro com o carro após insatisfação em atendimento à irmã

O episódio causou pânico entre os presentes; não há registro de feridos até o momento

Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregory em Resende, Rio de Janeiro



Uma mulher foi presa após invadir com o carro a recepção do Hospital Municipal de Emergência de Resende, localizado no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 21. De acordo com informações, a mulher teria invadido do hospital por ter ficado insatisfeita com o atendimento dado à irmã, que havia sofrido um acidente doméstico horas antes. Funcionários e pacientes ficaram assustados. Nas imagens gravadas por presentes no local, funcionários e pacientes aparecem assustados, correndo e com medo de serem feridos pelo carro. A motorista foi autuada em flagrante pelos crimes de dano qualificado e direção perigosa.

Vídeos também mostram a mulher alterada, gritando e xingando, enquanto os funcionários do hospital tentam contê-la. Outros se mobilizam para retirar sua irmã do porta-malas do carro. O chão da recepção ficou coberto de cacos de vidro e muitas pessoas saíram correndo do local. Dois policiais civis estavam no hospital para ouvir o depoimento de uma paciente e presenciaram o início da confusão. Os agentes foram informados de que a motorista estava na lanchonete e foram até lá.

Em depoimento, a mulher afirmou que levou sua irmã ao hospital após o acidente, mas não ficou satisfeita com a liberação dela. Ao chegar em casa, ela ligou para o Samu, mas foi informada de que uma ambulância não poderia ser enviada naquele momento. Posteriormente, ao ligar para a unidade de saúde, uma médica sugeriu que a irmã fosse atendida novamente. A mulher admitiu, inclusive, que já havia saído de casa com a intenção de invadir o local com seu carro. Pelas redes sociais, internautas repercutiram vídeos que mostram o momento. Confira:

Rio de Janeiro- Mulher invade com carro à porta principal do Hospital de Emergência, em Resende, no Rio.

Segundo pessoas que estavam no local, tudo aconteceu após um parente da mulher não ser atendido. O desespero chega ao extremo. pic.twitter.com/PVbFTCssYP — Nelly Rossi 🇧🇷 (@NellyYumi) December 21, 2023