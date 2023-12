Ana Hickmann acusa ex-marido de falsificação de assinatura e esquema de pirâmide

Apresentadora foi até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em São Paulo, prestar depoimento nesta quarta-feira, 20

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann entrou em briga judicial contra o ex-marido em 2023



Após revelar ter sido vítima de agressão, Ana Hickmann agora acusa o ex-marido Alexandre Correa dos crimes de associação criminosa, falsificação de assinatura e esquema de pirâmide financeira na empresa Hickmann Serviços. Nesta quarta-feira, 20, a apresentadora foi até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em São Paulo, prestar depoimento. Tanto ela, quanto o advogado de defesa saíram do local sem falar com a imprensa. A Jovem Pan News obteve acesso à queixa-crime contra o empresário. O documento de 46 páginas aponta que Alexandre fraudou algumas assinaturas dela, e uma investigação particular constata a falta de registros de transações financeiras e contábeis, com informações duplicadas e contratos de financiamento bancário. Nos supostos falsos documentos, consta uma confissão de dívida de Hickmann de cerca de R$ 427.000.

Em entrevista à Jovem Pan News, o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do DEIC, afirmou que todas as acusações serão investigadas a partir do inquérito instaurado: “Foram feitos vários contratos que a Ana não reconhece a assinatura como dela. Ela até desconhecia esses contratos. A gente vai apurar para ver quem fez esses contratos, quem aferiu lucro desses contratos, o beneficiário dessas eventuais fraudes. Foi instaurado ontem o inquérito, e hoje ela compareceu para ratificar as declarações”.

Por outro lado, a defesa de Alexandre Correa afirma que em nenhum momento o ex-marido de Ana Hickmann teria falsificado assinaturas ou promovido desvios de dinheiros, e diz que ele vai provar sua inocência no decorrer do inquérito. O advogado de Correa, Ênio Martins, negou as acusações de Hickmann: “A empresa passou por uma grave crise econômica e a Ana Hickmann não está sabendo lidar com o assunto. Porque quando um cidadão comum passa por um problema econômico ele vai no banco e renegocia as suas dívidas (…) Mas a Ana Hickmann está tentando resolver um problema financeiro das empresas dentro de uma delegacia de polícia, acusando o marido de fraudar. Ela vai ficar surpresa ao verificar que mais de 80% de todos os recursos sempre foram destinados à própria pessoa física de Ana Hickmann, que tem um custo muito alto. Tudo isso é fantasioso, tanto é que já tem 30 dias que ela acusa o marido da fraude e até agora isso só ficou no campo da suposição”.

A apresentadora ainda citou que Correa aparece como único beneficiário de duas doações que totalizaram R$ 200 milhões. No entanto, a defesa do ex-marido nega que isso tenha ocorrido. “Não sabemos o porquê disso tudo. Não é verdade. O Alexandre não desviou dinheiro e inclusive hoje passa por situação de vulnerabilidade financeira, o que se contrapõe a tudo o que ela está denunciando. Nós cremos que alguém criou um falso dossiê, ela está acreditando neste documento e tomando as medidas dela”, afirmou Ênio Martins. Outro inquérito instaurado na polícia apura, nos termos da Lei Maria da Penha, se houve violência física do ex-marido contra a apresentadora. A defesa de Alexandre nega que ele tenha tido qualquer atitude que configure agressão.

*Com informações do repórter David de Tarso