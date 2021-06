Mulher morre ao ser esfaqueada em praça de alimentação de shopping em Niterói

Polícia Civil informa que o autor do crime ‘nutria um amor não correspondido’ por Vitória Melissa Mota, de 22 anos; o homem foi preso em flagrante e autuado por feminicídio

Uma mulher de 22 anos foi esfaqueada na praça de alimentação do Shopping Plaza, em Niterói, no Rio de Janeiro. A vítima, Vitória Melissa Mota, de 22 anos, foi atingida com golpes de faca por um homem, de 21 anos, na tarde desta quarta-feira, 2, e não resistiu. O autor foi preso em flagrante e autuado por feminicídio por policiais da 76ª DP. A Polícia Civil, segundo apurou com amigos da vítima, informa que o jovem “nutria um amor não correspondido”, revelado recentemente após ele se declarar para Vitória. Segundo a investigação, a vítima e o acusado eram colegas e estudavam na mesma sala em curso técnico de Enfermagem. A arma utilizada pelo homem foi comprada minutos antes do crime. Vitória recebeu os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros ainda no local e foi encaminhada para o Hospital Azevedo Lima. De acordo com a instituição, a mulher veio a óbito antes mesmo de chegar ao hospital. As investigações da Polícia Civil continuam para esclarecer o caso.