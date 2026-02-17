Mulher morre após ser arrastada por enxurrada na zona norte de SP
A cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite
Uma mulher de 60 anos foi arrastada por uma enxurrada durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na segunda-feira, 16. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, zona norte da capital.
Segundo relatos de moradores, ela caiu na água e acabou ficando presa sob um veículo. Esta é a 17ª morte do Estado paulista provocada por fortes chuvas.
Conforme o órgão estadual, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Com este registro, sobe para oito o número de mortes causadas especificamente por enxurradas no Estado.
Risco de temporal
Nesta terça-feira de carnaval, 17, a cidade de São Paulo permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Na segunda-feira, 16, a tempestade causou transtornos na capital e municípios da região metropolitana. Além de alagamentos, também foi registrada falta de luz. As regiões mais atingidas foram a zona norte da capital e os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.
Em Guarulhos, a enchente também arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas foram resgatadas e levadas para um local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos.
A Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Veja a seguir as mortes registradas até agora no Estado de São Paulo:
- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;
- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.
- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;
- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;
- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.
- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.
- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.
- Uma cabeça d’água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.
- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.
*Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.