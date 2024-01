Palmeiras inscreve atacante Estevão para o Campeonato Paulista

Jogador de apenas 16 anos integra o elenco profissional do clube

Reprodução / Instagram @estevaowilian_ O jovem Estevão, de apenas 16 anos, é uma das promessas do Verdão para o Campeonato Paulista



O Palmeiras anunciou a inscrição do jovem atacante Estevão, de 16 anos, para a disputa do Campeonato Paulista. Destaque das categorias de base, Estevão foi integrado ao elenco profissional após a eliminação precoce na Copa São Paulo. Ele fez sua estreia no time principal na última rodada do Brasileirão do ano passado, entrando no segundo tempo contra o Cruzeiro. Além do jogador, o atual bicampeão paulista também inscreveu os reforços Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. A lista de inscritos conta com 25 nomes, um a menos do que o limite permitido. A última vaga poderá ser preenchida até o dia 16 de fevereiro. Os clubes têm até o dia 15 de março para realizar até quatro substituições na lista. Estevão faz parte da lista B, que é destinada a jogadores entre 16 e 21 anos. Além dele, também estão na lista Endrick, Kaique, Luiz Guilherme e Michel. O técnico Abel Ferreira finalizou a preparação da equipe para a estreia no Paulistão, que acontecerá no domingo contra o Novorizontino.