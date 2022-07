Mulher morre após ser atingida por carro no DF e arremessada de plataforma

Ao todo, cinco pessoas foram atingidas pelo veículo, incluindo um bebê de colo; local foi interditado para perícia da Polícia Civil

Divulgação/Polícia Militar do Distrito Federal Condutor do veículo fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo



Um motorista perdeu o controle de seu carro e bateu em uma parada de ônibus na plataforma superior da Rodoviária na cidade de Brasília. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), o acidente aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira, 6, e havia pessoas na parada. Ao todo, cinco pessoas foram atingidas, sendo que uma delas foi arremessada da plataforma, caiu na via e não resistiu aos ferimentos. Uma outra vítima ficou presa entre o posto e as ferragens do automóvel, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e levara para um hospital. Dois homens e uma criança de colo também foram atingidos e passaram por atendimento médico. No carro, havia duas pessoas no momento do acidente. O condutor fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia e o local foi interditado para que agentes da Polícia Civil realizem a perícia.