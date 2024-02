Mulher morre arrastada por enxurrada em São Paulo após salvar o neto

Quatro residências no município de Aparecida tiveram danos estruturais e foram interditadas de forma preventiva

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo tem sido atingida por fortes chuvas nos últimos dias



Uma mulher identificada como Rosângela Custódio, de 51 anos, morreu na noite de terça-feira, 20, após ter sido arrastada por uma enxurrada em Aparecida (SP), no Vale do Paraíba. De acordo com a Defesa Civil do Estado, ela faleceu após ter salvado seu neto, de 11 anos, que ficou com escoriações e não corre risco de morte. Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia, onde ela faleceu. A cidade de Aparecida foi atingida por uma forte chuva nas últimas 24 horas, que causou enxurradas, pontos de alagamento e abalo em estrutura de imóveis. Desde dezembro de 2023, já foram registradas 14 mortes em decorrência das chuvas. Além disso, quatro residências no município tiveram danos estruturais e foram interditadas de forma preventiva. Outras doze pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casa de parentes, enquanto quatro pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a um albergue municipal. Em boletim divulgado às 8h desta quarta-feira, a Defesa Civil afirmou que Aparecida teve o acumulado de chuva de 63mm.

*Com informações da Agência Brasil