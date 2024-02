Wellington Rato e Igor Vinícius devem reforçar o São Paulo no próximo jogo do Paulistão

Lucas e Rodriguinho seguem como incógnitas devido a lesões

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rato estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda antes do treino desta quarta-feira (21)



Wellington Rato e Igor Vinícius treinaram pelo São Paulo nesta quarta-feira, 21, e acenderam um sinal verde para um reforço no próximo jogo do clube contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Rato estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Vinícius cuidava de um desconforto na coxa direita. Por outro lado, Lucas e Rodriguinho ainda são incógnitas para o técnico Thiago Carpini. O atacante fez um trabalho separado para tratar de uma lesão na coxa esquerda, enquanto o meia realizou atividades específicas com os preparadores físicos devido a uma entorse no tornozelo direito. A equipe tem lidado com desfalques, como Nestor, Rafinha e Moreira, que estão em tratamento no departamento médico. Com três jogos sem vitória no Campeonato Paulista, o São Paulo busca se reabilitar na competição. O técnico Thiago Carpini tem aproveitado a semana livre para ajustar o posicionamento da equipe e buscar uma recuperação imediata. Atualmente em terceiro lugar no Grupo D, com 14 pontos, o time está fora da zona de classificação, atrás de Novorizontino e São Bernardo, que lideram a chave com 15 pontos cada.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA