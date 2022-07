Mulher morre durante exame de endoscopia em Belo Horizonte

Paciente de 49 anos de idade utilizava um cardiodesfibrilador, segundo depoimento de familiares; equipe médica alega que informação sobre o uso do item foi omitida

Reprodução/Redes Sociais/Cleonice Ribeiro Soares Cleonice Ribeiro da Silva Soares tinha 49 anos e morreu durante exame de endoscopia



A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma mulher de 49 anos de idade, chamada Cleonice Ribeiro da Silva Soares, durante a realização de um exame de endoscopia em uma clínica em Belo Horizonte (MG), na última segunda-feira, 18. A equipe de reportagem da Jovem Pan entrou em contato com a corporação, que confirmou o óbito da paciente e afirmou que um inquérito foi aberto para que a causa e as circunstâncias do óbito sejam investigadas. O corpo passou pelo Instituto Médico Legal Dr. André Roquette e já foi liberado aos familiares. A Polícia Militar e a clínica que realizou o exame foram questionadas sobre a causa da morte de Cleonice, mas não responderam até a publicação desta matéria. Atualizações serão publicadas caso haja manifestações das partes.