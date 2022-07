SP não tem doses suficientes para vacinar crianças de 3 a 5 anos contra Covid, diz governador

Rodrigo Garcia afirmou que o Instituto Butantan, fornecedor da CoronaVac para o país, aguarda inclusão da vacina e inclusão da faixa etária no Programa Nacional de Imunização para ampliar distribuição

Divulgação/Governo de São Paulo Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia informou que não há estoque de vacinas para imunização infantil completa contra Covid-19



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), concedeu uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, e informou que o Estado não tem um estoque de vacinas que possibilitam a imunização completa das crianças de 3 a 4 anos e 11 meses de idade contra a Covid-19. Segundo o mandatário, para que a CoronaVac volte a ser distribuída pelo Instituto Butantan, é necessário que o Ministério da Saúde inclua a faixa etária e a vacina no Programa Nacional de Imunização (PNI) para que o retorno da distribuição ocorra. “Tenho visto que os prefeitos muitas vezes têm estoque da vacina e iniciaram a vacinação e os cumprimento por isso, eles têm autonomia federativa para tomar essa decisão. Mas é importante que o Ministério da Saúde se pronuncie rapidamente para que a gente inicie a importação e o envase ou, em algum momento, teremos falta de vacinas”, declarou.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, São Paulo conta com 1,1 milhão de crianças de 3 a 4 anos de idade. “Não temos [vacinas o suficiente] em estoque”, disse. Na última quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade a aplicação do imunizante nesta faixa etária. Garcia aproveitou para rechaçar a possibilidade do Estado custear doses adicionais das vacinas. “Não é correto só São Paulo com recursos próprios vacinar crianças paulistas, o ideal é que todo o Brasil possa vacinar”, argumentou.