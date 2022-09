Mulher morre eletrocutada após encostar em alambrado de supermercado no interior de SP

Polícia Civil investiga o caso; unidade lamentou o incidente e informou que a vítima teria passado mal

Reprodução/Facebook/Arquivo Pessoal Elaine Regina Domingues, de 40 anos, corria com o marido quando o incidente aconteceu



Elaine Regina Domingues, de 40 anos, morreu eletrocutada, na terça-feira, 20, após encostar em um alambrado de um supermercado, localizado em Bauru, no interior paulista. O Boletim de Ocorrência diz que a vítima corria com o marido, quando parou e encostou na cerca. Neste momento, a mulher recebeu uma descarga elétrica e caiu. Elaine foi socorrida a um hospital particular da região, mas não resistiu e morreu. O supermercado lamentou o incidente e informou que a vítima teria passado mal no estacionamento do local. “A rede e seus colaboradores se solidarizam com a dor da família diante desta perda irreparável”, diz a nota divulgada. Além disso, a unidade disse que vai investigar o caso. A Polícia Civil também investiga as causas do incidente.