Clientes de bar se assustam com alunos de Crossfit correndo, pensam que é arrastão e fogem; assista

Clientes de um bar em Recife se assustaram com alunos de Crossfit correndo na rua, pensaram que era arrastão e fugiram do local. O episódio, ocorrido no último sábado, 17, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 22. Imagens de segurança do próprio bar mostram o exato momento em que uma mulher passa correndo na calçada do estabelecimento e olha para trás. Na sequência passam dois homens, um deles com um cachorro, também correndo. Os clientes se assustam e a primeira a se levantar da cadeira é uma mulher, que logo em seguida começa a andar rápida. Um segundo cliente também se levanta, olha para o lado, guarda o celular no bolso e começa a correr. Depois disso, todos os clientes do bar e até mesmo o garçom, que estava atendendo uma mesa, entram na onda e saem correndo. No tumulto, mesas e cadeiras foram derrubadas, além de um homem que cai na calçada do bar.