Mulher morre eletrocutada após usar chapinha e secador conectados na mesma extensão

Marido encontrou a vítima no chão com um fio de extensão enrolado no corpo

Reprodução / Instagram @luannadahonda Luana se arrumava para uma festa em Arapiraca, em Alagoas, quando o acidente aconteceu



Uma jovem morreu após ser eletrocutada enquanto usava secador e chapinha conectados na mesma extensão elétrica. A vítima foi identificada como Luana Valéria Ferreira, de 24 anos. Ela se arrumava para uma festa em Arapiraca, em Alagoas, quando o acidente aconteceu. Segundo relato do marido à Polícia Militar, poucos minutos após deixar a esposa se preparando, ele retornou e a encontrou no chão com um fio de extensão enrolado no corpo. Luana, de acordo com ele, estava com os cabelos molhados e a chave do disjuntor elétrico da casa estava desarmada, possivelmente em função da descarga elétrica. Os vizinhos foram chamados para ajudar no socorro e após retirarem o fio com um cabo de vassoura, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar, os médicos constataram a morte no local.

*Com informações de Estadão Conteúdo