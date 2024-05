Mulher morre na mesma agência bancária de ‘tio Paulo’

Senhora de 60 anos chegou bem no lugar, mas sofreu um mal súbito

Vinte e dois dias após uma mulher levar o tio a uma agência do banco Itaú em Bangu (zona oeste do Rio) para fazer um empréstimo com ele já morto no momento da assinatura da documentação, nesta quarta-feira, 8, uma senhora de 60 anos morreu no mesmo local ao sofrer um mal súbito. A mulher chegou à agência pouco antes das 13h, sem problemas de saúde aparentes. Assim que entrou, sentiu-se mal. “Todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico”, afirmou o banco, em nota. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas, quando chegou, a mulher já estava morta. A agência foi fechada, “em respeito à vítima, clientes e colaboradores”, segundo o Itaú. “Os funcionários foram acolhidos e receberão todo apoio psicológico necessário”, concluiu o banco.

*Com informações do Estadão Conteúdo