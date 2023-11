Mulher quebra vidro de ônibus após filho passar mal por calor; veja vídeo

Caso aconteceu na quarta-feira, 15, no Rio de Janeiro; segundo passageiros, ar-condicionado do veículo não estava funcionando e motorista se recusou a abrir a porta

Reprodução/Twitter @RobivanC Vídeo que mostra mulher quebrando vidro viralizou nas redes sociais



Uma mulher quebrou o vidro da janela de um ônibus na cidade do Rio de Janeiro na quarta-feira, 15, depois que o filho dela passou mal por causa do calor. O episódio aconteceu em meio à forte onda de calor que o Brasil enfrenta. Na terça-feira, 14, a sensação térmica em algumas regiões do Rio de Janeiro passou dos 58ºC. O caso viralizou nas redes sociais depois de um vídeo que mostra a ação da mulher. Segundo relatos nas redes sociais, os vidros do ônibus não abriam por causa do sistema de ar-condicionado. No entanto, o equipamento não estava funcionando. Segundo passageiros, o motorista do veículo se recusou a abrir a porta, mesmo após alertarem sobre a criança passando mal. Em nota, a Viação Pavunense, responsável pelo ônibus, afirmou que o veículo deixou a garagem com o ar-condicionado funcionando e que o equipamento apresentou problemas ao longo da viagem. “O motorista passou a descer os passageiros até chegar ao ponto de destino para recolher o coletivo”, diz a nota. Segundo a Rio Ônibus, mais de mil novos veículos com ar-condicionado já estão circulando e 80% da frota já é refrigerada.

Confira o momento em que a mulher quebra o vidro do ônibus: