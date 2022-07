Mulher recebe cartão de crédito com sobrenome ‘vagabunda’ e pede indenização de R$ 50 mil

Caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; banco afirmou que apura o caso

Reprodução/Arquivo Pessoal Cartão de crédito foi enviado a cliente com sobrenome "vagabunda" em Campo Grande



Uma mulher, de 29 anos, teve o sobrenome trocado pelo xingamento “vagabunda” no cartão de crédito e pediu indenização de R$ 50 mil por danos morais. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima solicitou o cartão ao banco. Após dois dias, a mulher recebeu o cartão em casa e, ao visualizar, se surpreendeu com o erro. Ela acionou um advogado, que entrou com um processo contra a agência bancária por danos morais. Procurado, o banco informou, por meio de nota, que está à disposição dos clientes para esclarecer dúvidas, resolver qualquer problema e apurar todos os casos.