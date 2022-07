Exclusivo: Edilson revela detalhes de briga com Neto e polemiza sobre chegada de Vidal no Flamengo

Sem papas na língua, o ex-jogador contou tudo sobre a briga que teve com Neto enquanto trabalhava na TV Bandeirantes

Reprodução/Jovem Pan Edilson Capetinha foi o entrevista do programa 'Reis da Resenha', do Grupo Jovem Pan



O ex-jogador e comentarista Edilson foi o convidado especial desta semana do programa “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan. Sem papas na língua, o novo contratado da “RedeTV!” contou tudo sobre a briga que teve com Neto enquanto trabalhava na TV Bandeirantes e disse não guardar mágoas do também ídolo do Corinthians. “Respeito, sou grato ao Neto para caramba. Dois anos lá, aprendi para caramba. Hoje, se estou na RedeTV!, foi porque eu aprendi lá. Mas, ele não podia falar aquilo, que foi problema de relacionamento. Fica um negócio muito aberto, as pessoas poderiam não querer me contratar por causa daquilo (…) O Neto é um cara que tem muita influência na mídia, quando ele fala que eu não me relaciono, todo mundo pode pensar o que eu quiser. Então, eu tive que me defender. Nessa que eu me defendi, ele não gostou, praticamente chamei ele de mentiroso e ninguém gosta de ser chamado disso. Hoje, já passou. A gente não se fala hoje, mas se nos encontrarmos e ele quiser se falar, a gente se fala”, disse o “Capetinha”.

O entrevero com Neto aconteceu no ano passado, quando o apresentador do “Os Donos da Bola” disse que o seu ex-comentarista havia criado um clima terrível na Band e que teria causado problemas de relacionamento. Depois de sair do programa, Edilson foi para a equipe do “Jogo Aberto”, onde trabalhou por pouco tempo. Sobre o tema, Capetinha confirmou que teve brigas com Neto, mas revelou que resolveu todas elas. “Ele disse que eu tive problemas de relacionamento, explicou que foi com o Canhão e que a gente discutiu. Mas é aquilo, o que aconteceu aqui, fica aqui. Eu discuti com o Canhão e com o Fernandinho ali no ar e já foi. Eu sou amigo do Fernandinho e do Canhão… Sempre me dei bem com todo mundo na Band”, ressaltou Edilson.

Ao Grupo Jovem Pan, Edilson também polemizou sobre a contratação de Arturo Vidal, que chega para ocupar a vaga de Andreas Pereira no Flamengo – o chileno ainda não foi oficializado pelo clube, mas tem acordo encaminhado e deve assinar vínculo de um ano e meio. Para Capetinha, o volante de 35 anos com passagens por Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Inter de Milão “não joga nada” e não deve render o esperado com a camisa do Rubro-Negro carioca. Confira todas as declarações do entrevistado do programa “Reis da Resenha” abaixo.