Mulher suspeita de comprar diploma falso para atuar como cirurgiã plástica é presa no CE

De acordo com as investigações, o documento foi comprado no valor aproximado de R$ 10 mil

Divulgação/Polícia Civil Ceará Policiais localizaram a suspeita tentando se registrar como médica



Uma mulher foi presa suspeita de comprar um diploma falso para atuar como cirurgiã plástica em Fortaleza, na capital cearense, nesta quinta-feira, 25. A Polícia Civil capturou a suspeita no momento em que ela tentava se registrar como médica Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec). Agentes do 27º DP receberam uma denúncia de que uma mulher tentava obter um registro no Cremec para atiar na profissão. Contudo, as investigações apontam de que o diploma falso foi comprado pela internet, pois a instituição de ensino apresentada no documento não oferece esse tipo de graduação. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local onde a mulher estava. Segundo as investigações, o diploma foi comprado num valor aproximado de R$ 10 mil. A suspeita foi levada à delegacia e confessou o crime. Ela jovem foi autuada pelo crime de estelionato. “As investigações acerca deste caso continuam, com foco em identificar outros envolvidos nos crimes de falsificação e venda de diplomas falsos pela internet”, disse a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SSPDS)