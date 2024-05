Municípios de São Paulo esperam mais turistas no Corpus Christi, diz Setur

Uma sondagem da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo revela que seis em cada dez municípios esperam um fluxo maior de visitantes neste feriado

NILTON CARDIN/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo a sondagem, apenas 8,2% das cidades esperam um movimento abaixo do registrado em 2023



Uma sondagem da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), por meio do Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), revela que seis em cada dez municípios esperam um fluxo maior de visitantes neste feriado de Corpus Christi. Apenas 8,2% das cidades esperam um movimento abaixo do registrado no mesmo período em 2023. São Paulo aparece no topo da lista do IBGE como destino brasileiro com maior número de templos religiosos. Por isso, o calendário de atividades programadas para a data religiosa inclui missas, procissões e confecção dos tradicionais tapetes ornamentados com serragem colorida, que alegram as festividades das cidades do interior paulista, entre esta quinta-feira (30) e domingo (2).

De acordo com a ABIH-SP, o setor hoteleiro também tem boas expectativas para o feriado, e espera ocupação de 57,5% em todo o Estado. Já na sondagem por regiões específicas, os empreendimentos da região do Circuito das Águas visam 90% de ocupação. Na região das serras no Vale do Paraíba, espera-se uma ocupação de 81,25% e, no Vale do Ribeira, uma média de 95% na ocupação está prevista.