Brasil cria mais de 240 mil empregos formais em abril

Números representam o melhor resultado para o mês desde 2013 e refletem recuperação gradual do mercado de trabalho no Brasil, impulsionada por diversos setores da economia que estão retomando suas atividades

lanalima/Pixabay Com a abertura de mais de 240 mil vagas em abril, o país demonstra uma retomada no crescimento econômico e na confiança dos empresários para contratação de novos trabalhadores



De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil registrou a abertura de 240.033 vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. O saldo positivo é resultado de 2.260.439 admissões e 2.020.406 desligamentos no período. Esses números representam o melhor resultado para o mês desde 2013, quando o saldo foi de 256.225 vagas criadas. Segundo o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), o país apresentou um estoque de 46.475.700 vínculos celetistas ativos em abril, o que representa uma variação de +0,52% em relação ao mês anterior. Esses dados indicam uma recuperação no mercado de trabalho for mal, com um aumento significativo na geração de empregos com carteira assinada. A criação de empregos formais tem sido um ponto positivo para a economia brasileira, contribuindo para a redução do desemprego e o aumento da renda da população. Com a abertura de mais de 240 mil vagas em abril, o país demonstra uma retomada no crescimento econômico e na confiança dos empresários para contratação de novos trabalhadores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esses números refletem a recuperação gradual do mercado de trabalho no Brasil, impulsionada por diversos setores da economia que estão retomando suas atividades e ampliando suas equipes.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA