Museu da Língua Portuguesa oferece entrada gratuita em comemoração ao aniversário de São Paulo

Principal mostra em cartaz aborda a relação entre língua e música brasileira e conta com a participação de artistas como Carlinhos Brown, Tom Zé e Teresa Cristina

O Museu da Língua Portuguesa, localizado na região central de São Paulo, oferecerá entrada gratuita para exposições e apresentações neste dia 25 de janeiro, quando a cidade de São Paulo completa 470 anos. A principal mostra em cartaz, intitulada “Essa Nossa Canção”, aborda a relação entre língua e música brasileira e conta com a participação de artistas renomados como Carlinhos Brown, Tom Zé, Xênia França, Teresa Cristina e Johnny Hooker. Durante o feriado, o Núcleo Educativo do museu promoverá duas visitas mediadas especiais. Às 10h e às 13h, os visitantes poderão participar de um passeio pela exposição “Quem Civiliza Quem?”, que destaca a pluralidade dos povos indígenas e a influência exercida por eles no português falado no Brasil. Já às 11h e às 15h, ocorrerá a visita “Presenças Negras na Construção da Cidade de São Paulo”, na qual os educadores conduzirão os participantes por lugares normalmente não abertos ao público, mostrando o trabalho de engenheiros e arquitetos negros.

Os grupos para as duas visitas serão formados 15 minutos antes do início no Pátio A, próximo à bilheteria do museu. Além disso, no dia 25, às 11h, acontecerá a última edição do Festival de Calçada, um dos destaques da programação da Estação Férias – Brincadeiras Musicais. Nessa atividade, a Trupe da Lona Preta apresentará o espetáculo “Circo Fubanguinho”, inspirado nas charangas e farsas, protagonizado por dois palhaços. Em seguida, a Caravana Lúdica promoverá uma atividade com brinquedos de diferentes partes do mundo e épocas diferentes. No Saguão B, experiências lúdicas como o Labirinto da Composição estarão disponíveis para crianças de todas as idades. Além disso, o Museu da Língua Portuguesa estará aberto de terça a domingo, das 9h às 16h30, com permanência até as 18h. O valor do ingresso é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), sendo gratuito para crianças até 7 anos. Aos sábados, a entrada é gratuita. Nesta quinta-feira, 25, em comemoração ao aniversário de São Paulo, a entrada também será gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do museu ou pela internet.

