Mutirão do emprego em SP oferece mais de 10 mil vagas de trabalho

Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Devido à pandemia da Covid-19, as inscrições serão online



O Governo do Estado de São Paulo anunciou também nesta segunda-feira (28) que vai oferecer mais de 10 mil vagas de trabalho através do mutirão do Meu Emprego Vaga Certa entre hoje e o dia 10 de outubro. Em parceria com a União Geral dos Trabalhadores, o governo estadual vai disponibilizar as vagas e cursos de qualificação profissional. Devido à pandemia da Covid-19, as inscrições serão online. As empresas interessadas podem se cadastrar também pela plataforma.

“Isso vai facilitar o trabalho e a segurança da população, além de oferecer duas vantagens: a plataforma digital e o fim das grandes filas que se formavam no Vale do Anhangabaú“, disse o governador João Doria. O trabalhador poderá cadastrar o currículo a partir das 17 horas desta segunda-feira através do site http://meuemprego.sp.gov.br/vagacerta, com a possibilidade de fazer cursos de qualificação, até o dia 2 de outubro. As empresas vão entrar em contato para processos seletivos e recrutamento entre os dias 5 e 10 de outubro.