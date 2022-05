Namorada de jovem morto por falso entregador detalha assalto: ‘Sozinho, ele não teria reagido’

Sem se identificar, ela contou que Renan pediu para ela correr, mas não conseguiu deixá-lo sozinho

Reprodução/Globo Renan Silva Loureiro morreu após ser assaltado com a namorada em São Paulo



A namorada de Renan Silva Loureiro, jovem de 20 anos que morreu durante um assalto no Jabaquara, na zona Sul de São Paulo, falou pela primeira vez. Sem se identificar, ela contou detalhes de como foram os 40 segundos que custou a vida do seu namorado. O casal foi abordado por um motoqueiro disfarçado de entregador na última segunda-feira, 25. “Ele já desceu já anunciando o assalto, apontando a arma para a gente. O Renan pediu para eu correr só que não tinha como. Não tinha por que eu deixá-lo sozinho naquela situação. Eu também não pensei que fosse acontecer o pior. Eu achei que o cara só fosse levar os nossos celulares e depois iria embora”, comentou a jovem em entrevista ao “Fantástico” exibida neste domingo, 1.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança de uma casa da rua, é possível ver que Renan se ajoelhou e colocou as mãos na cabeça, mas levou um tiro ao reagir para tentar defender a namorada. “Ele veio até mim, já apontando a arma diretamente para mim e falando que se eu não fosse passar o celular. Ele queria começar a atirar, então eu já estava com a mão no bolso para poder entregar meu celular para ele. O Renan decidiu reagir porque era eu que estava ali perto porque se estivesse sozinho, ele não teria reagido”, declarou a namorada do jovem. Acxel de Holanda Peres, de 23 anos, foi preso quatro dias depois do assalto e confessou o crime ao prestar depoimento. Ele pode pegar até 30 anos de prisão por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.