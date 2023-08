Namorado matou médica e queria fugir com corpo em mala, afirma polícia

Preso no sábado, 19, Davi Izaque confessou ter matado a companheira, Thalita da Cruz Fernandes, e deu detalhes sobre o crime

Reprodução/Instagram/@oficialfamerp Médica foi morta a facadas pelo namorado na última quinta-feira, 17



Um homem de 26 anos identificado como Davi Izaque Martins Silva confessou ter matado a namorada e colocado o corpo dela em uma mala. Segundo a Polícia Civil, além de ter confessado o crime, Silva afirmou que pretendia levar o corpo de Thalita da Cruz Fernandes embora, mas que, como a mala estava rasgada, desistiu do plano. De acordo com o delegado Alceu Lima de Oliveira Junior, titular da Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto, Davi confessou ter consumido cocaína, ecstasy e álcool antes de começar a discutir com a namorada por ciúmes. O crime aconteceu na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira, 17. O corpo da médica foi encontrado nu dentro de uma mala com várias perfurações na sexta-feira, 18. A polícia prendeu o namorado no dia seguinte, enquanto ele se escondia na casa de sua mãe. A polícia foi acionada por uma amiga após a família da vítima notar o desaparecimento. O namoro entre os dois começou há três anos. Segundo o delegado, embora o crime pareça ser passional, ele é patrimonial, uma vez que o homem dependia financeiramente da namorada e tinha receio de que ela terminasse o relacionamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo