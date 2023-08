PL estuda Marta Suplicy como vice em chapa com Ricardo Nunes

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirma que ex-prefeita seria uma boa opção para ocupar o posto

Marcos Oliveira/Agência Senado Ex-prefeita Marta Suplicy construiu a carreira política no Partido dos Trabalhadores



O Partido Liberal (PL) estuda a possibilidade de incluir a ex-prefeita Marta Suplicy (Solidariedade) como vice na chapa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que vai tentar a reeleição em 2024. De acordo com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Marta Suplicy seria uma boa opção para ocupar o posto. À Jovem Pan News, a sigla confirmou que faz “sondagens iniciais”. Marta Suplicy construiu a carreira política no Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual se elegeu deputada federal, prefeita de São Paulo, senadora, além de ser ministra do Turismo no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela também foi chefe da pasta de Cultura durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Em 2015, Marta rompeu com o PT e se filiou ao MDB. Na sequência, ela foi para o Solidariedade. O PT apoia a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Já Ricardo Nunes recebe apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inclusive, os dois já se reuniram pelo menos quatro vezes neste ano.

*Com informações da repórter Soraya Lauand.